Помогите !!! - Найдите углы равнобедренной трапеции ABCD с большим основанием AD, если Z С — Z-A = 80°.

Геометрия
Помогите !!! - Найдите углы равнобедренной трапеции ABCD с большим основанием AD, если Z С — Z-A = 80°.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол С - угол А=80 Угол С=углу В (углы при основании в р/б трапеции В+А=180 2В=260 В=130 А=180-130=50
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