Составьте предложения с заимствоваными словами : цитата ,цифра ,цукат
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Составьте предложения с заимствоваными словами : цитата ,цифра ,цукат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне очень нравится цитата одного писателя)) Здесь написана очень большая цифра))) На вид цукат казался очень вкусным))) P.s (бред какой-то)
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