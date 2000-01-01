46+х=75 35+х+54=96 помогите пж

Право
46+х=75 35+х+54=96 помогите пж
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75-46=29 96-54-35=7 всё
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