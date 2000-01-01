Здравствуйте. Помогите с задачей пожалуйста. Задай вопросы , используя числовые выражения 38*2,46+38*2,38*2-46 и условия задачи. В доль школы учащиеся посадили 46 кустов белой акации, 2 ряда жасмина , по 38 кустов в каждом....

Математика
Здравствуйте. Помогите с задачей пожалуйста. Задай вопросы , используя числовые выражения 38*2,46+38*2,38*2-46 и условия задачи. В доль школы учащиеся посадили 46 кустов белой акации, 2 ряда жасмина , по 38 кустов в каждом. Сколько...........? На сколько........?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько кустов жасмина в двух рядах??  -  38*2, Сколько всего акации и жасмина посадили?? - 46+38*2,  на сколько больше посадили жасмина чем акации??-  38*2-46
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