Нарисуйте четыре фазы Луны
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Нарисуйте четыре фазы Луны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Месяц полумесяц нет четверти месяца целая луна
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