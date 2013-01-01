Выберите правильные ответы

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Химия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Б 2-А 3-Б 4-не знаю,т.к не шарю в гидросульфитах 5-А 6- возможно А,но не уверена
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