Выберите примеры, относящиеся к закономерностям и результатам дигибридного скре??ивания. A)Скрещиваются особи, отличающиеся по двум признакам Б) Скрещиваются особи, отличающиеся по одному признаку B) Все первое поколение имеет ...

Биология

Выберите примеры, относящиеся к закономерностям и результатам дигибридного скре??ивания. A)Скрещиваются особи, отличающиеся по двум признакам Б) Скрещиваются особи, отличающиеся по одному признаку B) Все первое поколение имеет одинаковые генотип и фенотип Г) Первое поколение, полученное от двух чистых линий, имеет различные генотипы и фенотипы Д) Второе поколение гибридов дает расщепление по фенотипу 1:2:1 Е) Второе поколение гибридов дает расщепление по фенотипу 9:3:3:1

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