Выберите примеры, относящиеся к закономерностям и результатам дигибридного скре??ивания. A)Скрещиваются особи, отличающиеся по двум признакам Б) Скрещиваются особи, отличающиеся по одному признаку B) Все первое поколение имеет ...

Биология
Выберите примеры, относящиеся к закономерностям и результатам дигибридного скре??ивания. A)Скрещиваются особи, отличающиеся по двум признакам Б) Скрещиваются особи, отличающиеся по одному признаку B) Все первое поколение имеет одинаковые генотип и фенотип Г) Первое поколение, полученное от двух чистых линий, имеет различные генотипы и фенотипы Д) Второе поколение гибридов дает расщепление по фенотипу 1:2:1 Е) Второе поколение гибридов дает расщепление по фенотипу 9:3:3:1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А,Г,Е. Абсолютно точно))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ТЕМЕ СУДЬБЫ ГЕРОЕВ В РОМАНЕ ВОЙНА И М??Р ПО 3 ТОМУ 3 ЧАСТИ
Ответить
Математика
В продаже имеются майки четырех цветов белые желтые красные и синие покупатель хочет выбрать две майки разного цвета Сколько вариантов выбора у нег...
Ответить
Алгебра
Найди значение выражения 2,57d−2,57b, если d=50,b=40 Значение выражения равно
Ответить
Математика
Укажите трехзначное число а)первая цыфра которого 2, и оно делится на 9 и на 5 , но не делится на 2
Ответить
Алгебра
Пожалуйста помогите Найдите область определения функции Г и е
Ответить