Выберите синонимы к слову темнота.Цифра ,восстание,воззвание,заморозки,предложение ,шорох,растение,цирк,цитата,праздник,будни,потёмка,ворота,шёпот,серебро,мрак,темнота,оттепель
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Выберите синонимы к слову темнота.Цифра ,восстание,воззвание,заморозки,предложение ,шорох,растение,цирк,цитата,праздник,будни,потёмка,ворота,шёпот,серебро,мрак,темнота,оттепель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потёмка,мрак. Только два. Это-же так легко!!!
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