Выберите в скобках слова, подходящие по смыслу. 1.(Покажите, объясните , докажите,растолкуйте) людям, что вы можете (трудиться,работать,пахать, вкалывать),и люди будут вас (почитать,уважать,чтить, превозносит). 2.Листья на де...
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Выберите в скобках слова, подходящие по смыслу. 1.(Покажите, объясните , докажите,растолкуйте) людям, что вы можете (трудиться,работать,пахать, вкалывать),и люди будут вас (почитать,уважать,чтить, превозносит). 2.Листья на деревьях (шевелились,шелестели,шумели,шептались,трнщали) под порывами ветра. 3.Только (труд,работа,занятие) приносит (радость, счастье,веселье, отраду,усладу) 4. О детстве мы всегда (вспоминает,говорим,сообщаемых,информирует,вещаем,толкуем) с (нежностью,сладкой истомой,любовью,лёгкой грустью) 5.Моряки-это люди(отважные,смелые,храбрые,бесстрашный,удалые) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Покажите людям, что вы можете трудиться,и люди будут вас уважать. 2.Листья на деревьях шелестели под порывами ветра. 3.Только труд приносит радость.(Тут я не уверен) 4.О детстве мы всегда вспоминаем с лёгкой грустью. 5.5.Моряки-это люди удалые.
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