1)Закончи формулировки знакомого тебе свойства сложения: Сумма не изменится,если...2)Приведи пример в котором перестановка слагаемых облегчает вычисления.
Математика
1)Закончи формулировки знакомого тебе свойства сложения: Сумма не изменится,если...2)Приведи пример в котором перестановка слагаемых облегчает вычисления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Если слогаемые поменять местами. 2)64+36+37+13=150
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