1)Закончи формулировки знакомого тебе свойства сложения: Сумма не изменится,если...2)Приведи пример в котором перестановка слагаемых облегчает вычисления.

Математика

1)Закончи формулировки знакомого тебе свойства сложения: Сумма не изменится,если...2)Приведи пример в котором перестановка слагаемых облегчает вычисления.

Автор: Гость