Пушкин - историк. Как его можно охарактеризовать как историка?
Литература
Пушкин - историк. Как его можно охарактеризовать как историка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он поэтом вообще-то был... Смотря какой Пушкин, конечно. Правда, однофамильцев я еще не встречала)
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