Почему в степях массовое цветение растений начинается очень рано (февраль-март) и быстро прекращается?

Биология
Почему в степях массовое цветение растений начинается очень рано (февраль-март) и быстро прекращается?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому что сонце міняє кут на хилу.
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