Что такое религиозный обряд?
История
Что такое религиозный обряд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обря́д — совокупность действий стереотипного характера, которой присуще символическое значение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Даю 50 баллов!!! В результате полного разложения смеси калий перманганата и калий ??лората массой 32,240г выделился газ объемом 6,272дм от которо...
Английский язык
80 баллов дам лучшему. Ребята, поствьте, пожалуйста, слова в нужные формы. Желательно с пояснениями.
Русский язык
Геометрия
В трапеции ABCD основания AD и BC равны соответственно 5 и 3. Прямая, проходящая через т??чку А, пересекает отрезок CD в точке E, а продолжение сто...
Математика