80 баллов дам лучшему. Ребята, поствьте, пожалуйста, слова в нужные формы. Желательно с пояснениями.

Английский язык

80 баллов дам лучшему. Ребята, поствьте, пожалуйста, слова в нужные формы. Желательно с пояснениями.

Автор: Гость