80 баллов дам лучшему. Ребята, поствьте, пожалуйста, слова в нужные формы. Желательно с пояснениями.

Английский язык
80 баллов дам лучшему. Ребята, поствьте, пожалуйста, слова в нужные формы. Желательно с пояснениями.
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