Сочинение, описание местности

Гость: Гость:

Посмотришь за окно - видишь картину природы, характерную для золотой осени. Деревья пожелтели, покраснели, а некоторые почти сбросили сухую листву. Вижу здание своей школы, в которой учусь. Возле школы припаркованы легковые машины разных цветов, прямо в тон осенним краскам! Пасмурно. Ненастная пора сменяется прояснениями, когда лучики солнца ласкают землю. А потом снова закапает мелкий осенний дождик. Птицы улетают в теплые края. Вот и сейчас, подняв голову, видишь полетевших на юг журавлей. Они дружно летят косяком и курлыкают, будто прощаются. Мир за окном быстро меняется, природа, все живые существа, готовятся к зиме. Уже не летают летние насекомые, многие животные впадают в спячку. Картина за окном напоминаем о том, что скоро наступят первые заморозки, и где-то поблизости уже новогодние праздники!