В трапеции ABCD основания AD и BC равны соответственно 5 и 3. Прямая, проходящая через т??чку А, пересекает отрезок CD в точке E, а продолжение стороны BC в точке F и эта прямая делит трапецию на две равновеликие фигуры. Найдит...

Геометрия
В трапеции ABCD основания AD и BC равны соответственно 5 и 3. Прямая, проходящая через т??чку А, пересекает отрезок CD в точке E, а продолжение стороны BC в точке F и эта прямая делит трапецию на две равновеликие фигуры. Найдите длину отрезка СF.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непонимаю сфоткай вопрос и пришли
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Округлите число 0,0996 до десятых
Ответить
Алгебра
ППППППППППППППППОООООООООООООООООООООМММММММММММММММММММООООООООООООГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГИИИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...
Ответить
Литература
Сочинение"какие нравственные ценности я извлек из прочтения провести бедная Лиза"?
Ответить
Обществознание
Ох, ох! Помогите! Решаю олимпиаду по обществу и ничего не понимать >х3 ~~~ 2.5. Вспо??ните сказку Г.-Х. Андерсена"Снежная королева". Какие л...
Ответить
Математика
|x-1|=2x+3 Решите уравнение .
Ответить