В трапеции ABCD основания AD и BC равны соответственно 5 и 3. Прямая, проходящая через т??чку А, пересекает отрезок CD в точке E, а продолжение стороны BC в точке F и эта прямая делит трапецию на две равновеликие фигуры. Найдит...

Геометрия

В трапеции ABCD основания AD и BC равны соответственно 5 и 3. Прямая, проходящая через т??чку А, пересекает отрезок CD в точке E, а продолжение стороны BC в точке F и эта прямая делит трапецию на две равновеликие фигуры. Найдите длину отрезка СF.

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