|x-1|=2x+3 Решите уравнение .

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x^3+x^2+x+1=0Групируем и выносим за скобки x^2x^2*(x+1) + (x+1)=0Выносим (x+1) за скобки:(x+1)(x^2+1)=0Для того чтобы уравнение было равно нулю один из множетелей долженбыть равен нулю. x^2+1 =0 -- эта скобка не имеет коней.x^2+1-- всегда болье нуля поскольку это парабола поднятая над ось x на 1 соотве x+1 = 0 -- имеет корень x = -1 Решение задачи x = -1