|x-1|=2x+3 Решите уравнение .

Математика
|x-1|=2x+3 Решите уравнение .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^3+x^2+x+1=0Групируем и выносим за скобки x^2x^2*(x+1) + (x+1)=0Выносим (x+1) за скобки:(x+1)(x^2+1)=0Для того чтобы уравнение было равно нулю один из множетелей долженбыть равен нулю. x^2+1 =0 -- эта скобка не имеет коней.x^2+1-- всегда болье нуля поскольку это парабола поднятая над ось x на 1  соотве  x+1 = 0  -- имеет корень x = -1 Решение задачи x = -1

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
12 совершенно обычный предложений на казахском
Ответить
Математика
Як знайти косинус більшого кута
Ответить
История
Какие основные идеи были у Томаса Льютера и Мартина Мюнцера Срочно , помогите , пллииииз
Ответить
Алгебра
Вставьте в пустые клетки квадрата такие дроби чтобы и по вертикали и по горизонта??и получалось 1/4
Ответить
Информатика
Определить k-количество трехзначных натуральных чисел,сумма цифр которых равна (1<n<27) . Операции деления не использовать (/; div и mod )не ...
Ответить