Какие основные идеи были у Томаса Льютера и Мартина Мюнцера Срочно , помогите , пллииииз

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Какие основные идеи были у Томаса Льютера и Мартина Мюнцера Срочно , помогите , пллииииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кхе-кхе, ты хотела сказать Мартина Лютера и Томаса Мюнцера? 
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