Определить k-количество трехзначных натуральных чисел,сумма цифр которых равна (1lt;nlt;27) . Операции деления не использовать (/; div и mod )не использовать

Информатика
Определить k-количество трехзначных натуральных чисел,сумма цифр которых равна (1lt;nlt;27) . Операции деления не использовать (/; div и mod )не использовать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Сколько байтов составляет 1/2 килобайта? Сколько битов содержиться в 1/2 килобайта ?
Ответить
Математика
Поїзд за 10 сек. проходить повз стовп,а за 2 сек. через міст довжиною 300 метрів.Знайти швидкість поїзда і його довжину.
Ответить
Математика
X=-(+0,75) сколько будет
Ответить
Русский язык
Листопад вот из густых елок вышел под березу заяц и остановился, увидя большую поляну. не посмел прямо идти на ту сторону и пошел кругом всей полян...
Ответить
Математика
1-9 срочно ! ! Помогите !
Ответить