Определить k-количество трехзначных натуральных чисел,сумма цифр которых равна (1lt;nlt;27) . Операции деления не использовать (/; div и mod )не использовать
Информатика
Определить k-количество трехзначных натуральных чисел,сумма цифр которых равна (1lt;nlt;27) . Операции деления не использовать (/; div и mod )не использовать
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