Ох, ох! Помогите! Решаю олимпиаду по обществу и ничего не понимать gt;х3 ~~~ 2.5. Вспо??ните сказку Г.-Х. Андерсена"Снежная королева". Какие личные качества королевы выражены словом"снежная"? ~~~

Обществознание
Ох, ох! Помогите! Решаю олимпиаду по обществу и ничего не понимать gt;х3 ~~~ 2.5. Вспо??ните сказку Г.-Х. Андерсена"Снежная королева". Какие личные качества королевы выражены словом"снежная"? ~~~
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она бесчувственная, бессердечная, думает только о своих делах, заморозках и о ее силе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
|x-1|=2x+3 Решите уравнение .
Ответить
Қазақ тiлi
12 совершенно обычный предложений на казахском
Ответить
Математика
Як знайти косинус більшого кута
Ответить
История
Какие основные идеи были у Томаса Льютера и Мартина Мюнцера Срочно , помогите , пллииииз
Ответить
Алгебра
Вставьте в пустые клетки квадрата такие дроби чтобы и по вертикали и по горизонта??и получалось 1/4
Ответить