Ох, ох! Помогите! Решаю олимпиаду по обществу и ничего не понимать gt;х3 ~~~ 2.5. Вспо??ните сказку Г.-Х. Андерсена"Снежная королева". Какие личные качества королевы выражены словом"снежная"? ~~~
Обществознание
Ох, ох! Помогите! Решаю олимпиаду по обществу и ничего не понимать gt;х3 ~~~ 2.5. Вспо??ните сказку Г.-Х. Андерсена"Снежная королева". Какие личные качества королевы выражены словом"снежная"? ~~~
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она бесчувственная, бессердечная, думает только о своих делах, заморозках и о ее силе.
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