Сочинение"какие нравственные ценности я извлек из прочтения провести бедная Лиза"?
Литература
Сочинение"какие нравственные ценности я извлек из прочтения провести бедная Лиза"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение бедная лиза написал М Карамзин . я не помню как звали того парня которое её оставил и уехал богатой женщине из-за денег и это женщина была намного старше его . он сказал лизе что он уезжает на некоторое время на службу в город . через некоторое время лиза когда была в городе она там продовала цветы ( она таким способом пазнокомился этим парнем ) она увидела его и стала преследовать . она увидела что он с женщиной которая была по старше его вместе её голову не пришло что это её жена . женщина вошла домой а когда за ней шел этот парень он увидел Лизу . Он её любил и сейчас но деньги ему были нужнее и он сказал что больше не любит её (лиза) и чтобы она дальше не ждала его . лиза вернулась домой и после этого она заболела от горе она умерла . и её похоранили на равнине где всегда встречались .Но он не знал о её смерти через некоторое время её жена та взрослая женщина она прогнала его . и он вспомнил Лизу которую всегда любила хотел вернуться просить прощение за всё . и он по дороге когда вернулся к Лизе увидел на равнине гроб . он приближался к дому (лизы) он стучал дверь но никто не отвечал , он спросил у прохожих Лизу и ему сказали что Бедная Лиза умерла от горе из-за одного парня которое ей изменял . и он понял что тот гроб на равнине это гроб Лизы и он каждый день ходил к ней на гроб ... ОЧЕНЬ ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ КОТОРОЕ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛО НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ БЕЗЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
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