При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащей две части свинца и пять частей олова сколько свинца и олова в отдельности содержат кусок сплава,в котором олова на 360гр больше. чем свинца

Математика

При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащей две части свинца и пять частей олова сколько свинца и олова в отдельности содержат кусок сплава,в котором олова на 360гр больше. чем свинца

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