При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащей две части свинца и пять частей олова сколько свинца и олова в отдельности содержат кусок сплава,в котором олова на 360гр больше. чем свинца
Математика
При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащей две части свинца и пять частей олова сколько свинца и олова в отдельности содержат кусок сплава,в котором олова на 360гр больше. чем свинца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5-2=3(части)-на столько частей в сплаве больше олово 2)360:3=120г-весит одна часть сплава 3)2*120=240г-на котором олово на 360года больше чем свинца 4)120*5=600г-содержится в сплава олово Ответ:240г,600г
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