Придумать и решить 3 задачи на счёт лет в истории. Помогите плиз.

Гость: Гость:

Царь начал править в 23 году до нашей эры А умер в 12 году нашей эры Сколько лет он правил? событие произошло в 120 четвертом году до нашей эры Сколько лет назад это было? если захоронение было сделано в 80 году до нашей эры и в прошлом году археологи его обнаружили Сколько лет оно пролежало в земле?