Придумать и решить 3 задачи на счёт лет в истории. Помогите плиз.
История
Придумать и решить 3 задачи на счёт лет в истории. Помогите плиз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царь начал править в 23 году до нашей эры А умер в 12 году нашей эры Сколько лет он правил? событие произошло в 120 четвертом году до нашей эры Сколько лет назад это было? если захоронение было сделано в 80 году до нашей эры и в прошлом году археологи его обнаружили Сколько лет оно пролежало в земле?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Почему в степях массовое цветение растений начинается очень рано (февраль-март) и быстро прекращается?
Математика
При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащей две части свинца и пять частей олова сколько свинца и олова в отдельности содержат кусок спл...
История