Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 50° Найдите больший угол трапеции. Ответ дайте в градусах.
Геометрия
Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 50° Найдите больший угол трапеции. Ответ дайте в градусах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равнобедренной трапеции углы при основании равны. значит 50°:2=25°. углы при верхнем основании 180°-25°=155°
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