Подскажите пожалуйста 2 профессианолизма омонима
Русский язык
Подскажите пожалуйста 2 профессианолизма омонима
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линейка - чертежный инструмент, линейка - построение в шеренгу. Конструктор - профессия, конструктор - набор деталей для сборки.
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