Выбираются случайным образом два числа х и у. 1lt;xlt;2, 1lt;ylt;2. Найти вероятность тог?? что сумма их меньше 3, а произведение больше 2
Математика
Выбираются случайным образом два числа х и у. 1lt;xlt;2, 1lt;ylt;2. Найти вероятность тог?? что сумма их меньше 3, а произведение больше 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение больше 2-правилььно сумма меньше 3-неверно к примерках всегда будет 3 или больше и с у тоже самое. Поэтому наименьшая сумма это 6.а если:3 умножить на 3 будет 9:наименьшее произведение.ну а потом проверь и все сойдется
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