Выбрать нужное слово a. more conservtive b.reunion c.signs d.human e.wheelchair f.discrimination 1. Old people are usually ____________than young people. 2. Are you planning to have a family _________________at Christmass? ...

Английский язык

Выбрать нужное слово a. more conservtive b.reunion c.signs d.human e.wheelchair f.discrimination 1. Old people are usually ____________than young people. 2. Are you planning to have a family _________________at Christmass? 3. People who are unable to walk use a _____________________ 4. What mathematical ____________did you learn? 5. It listed 29 different ______________rights: protection against cruel punishment, __________________against racism. Задание 2.Преобразуйте слова так чтобы получились предложения 1. I am more ______ on this point OPTIMIST 2. We need some ___________against religious discrimination. PROTECT 3. ________movements have caused a lot of serious military conflicts. SEPARATE

Автор: Гость