1.Запишите вершины параболы y=-2х(квадрат)-8х. Наидите точки пересечения с осями координат параболы 2х(квадрат)-4х-6.
Алгебра
1.Запишите вершины параболы y=-2х(квадрат)-8х. Наидите точки пересечения с осями координат параболы 2х(квадрат)-4х-6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=-в/2а=8/-4=-2, n=-2(-2)²-8(-2)=-8+16=8 (-2;8)Координаты вершины параболы. На оси ОХ у=0, 2х²-4х-6=0, Д=16+48=64, х=-1, х=3. Ответ:(-1;0), (3:0)
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