1.Запишите вершины параболы y=-2х(квадрат)-8х. Наидите точки пересечения с осями координат параболы 2х(квадрат)-4х-6.

Алгебра
1.Запишите вершины параболы y=-2х(квадрат)-8х. Наидите точки пересечения с осями координат параболы 2х(квадрат)-4х-6.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=-в/2а=8/-4=-2,  n=-2(-2)²-8(-2)=-8+16=8  (-2;8)Координаты вершины параболы. На оси ОХ у=0,   2х²-4х-6=0, Д=16+48=64, х=-1,  х=3. Ответ:(-1;0), (3:0)
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