Нужен реферат на тему Локальные Глобальные компьютерные вирусы
Информатика
Нужен реферат на тему Локальные Глобальные компьютерные вирусы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Массовое использование ПК в автономном и сетевом режиме, включая выход в глобальную сеть Интернет, породило проблему заражения их компьютерными вирусами.Компьотерным вирусом принято называть специально написанную, небольшую по размерам программу. Способную самопроизвольно присоединяться к другим программам (т.е. заражать их), создавать свои копии и внедрять их в файлы, системные области компьютера и в другие, объединенные с ним компьютеры с целью нарушения нормальной работы программ, порчи файлов и каталогов, создания различных помех при работе на компьютере. Признаки появления вирусов. замедление работы компьютера;• невозможность загрузки операционной системы;• частые «зависания» и сбои в работе компьютера;• прекращение работы или неправильная работа ранее успешно функционировавших программ;• увеличение количества файлов на диске;• изменение размеров файлов;• периодическое появление на экране монитора неуместных системных сообщений;• уменьшение объема свободной оперативной памяти;• заметное возрастание времени доступа к жесткому диску;• изменение даты и времени создания файлов;• разрушение файловой структуры (исчезновение файлов, искажение каталогов и др.);• загорание сигнальной лампочки дисковода, когда к нему
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