Очень надо сочинение про кошку! Её зовут клеопатра, ласково мы её называем клёпой. Ей 11 лет.
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Очень надо сочинение про кошку! Её зовут клеопатра, ласково мы её называем клёпой. Ей 11 лет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть кошка . её кличка Клеопатра.она очень милая!Ей 11 лет.я понней сума с хожу,я её очень и очень люблю.за каждой кошкой нужен уход.я её кормлю,мы с ней гуляем,играем,отдыхаем.она очень полезное животное.ведь она спасает дом от мышей.я люблю когда она начнёт обтиратся своей шерстью об меня. я люлю мою клёпу!
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