Очень надо сочинение про кошку! Её зовут клеопатра, ласково мы её называем клёпой. Ей 11 лет.

Русский язык
Очень надо сочинение про кошку! Её зовут клеопатра, ласково мы её называем клёпой. Ей 11 лет.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть кошка . её кличка Клеопатра.она очень милая!Ей 11 лет.я понней сума с хожу,я её очень и очень люблю.за каждой кошкой нужен уход.я её кормлю,мы с ней гуляем,играем,отдыхаем.она очень полезное животное.ведь она спасает дом от мышей.я люблю когда она начнёт обтиратся своей шерстью об меня. я люлю мою клёпу! 
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