Как вы понимаете смысл названия рассказа—"Чик и Пушкин"?
Литература
Как вы понимаете смысл названия рассказа—"Чик и Пушкин"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите с переводом,не поняла. I get sick of living on the tenth floor of a block of flats. Из переводчика н?? надо.
Русский язык
Перед восходом солнца по лесу пролетает ветер. быстро гаснут в небе звезды. ранним утром воздух чистый и прозрачный. сколько существительных в тест...
Биология
Листорасположение , простые / сложные , жилкование алои!!!!! Срочно!!!! Листорасполо??ение , простые / сложные , жилкование Акации!!!! Срочно!!
Русский язык
Пожалуйста написать деепричастный оборот со словами, уходя,возвратив , улетев, вы??остив, сидя, думая, написов, прыгая, ходя.
Другие предметы