Помогите составить рекламу ночной сорочки в виде стихотворения (она с божьей корочкой и цветочками)

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Помогите составить рекламу ночной сорочки в виде стихотворения (она с божьей корочкой и цветочками)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для сладкого сна сорочка нужна. С цветочками, с божьей коровкой... Уют и тепло принесёт вам она Берите! Поздравим с обновкой!
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