Скорость воробья12.5км/ч, а скорость ветра 0.82км/ч. найдите скорость воробья против ветра.
Математика
Скорость воробья12.5км/ч, а скорость ветра 0.82км/ч. найдите скорость воробья против ветра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12.5 - 0.82 = 11,68 скорость воробья против ветра
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