Радиусы концентрических окружностей соответственно равны 4 см и 8 см. Между двумя ??тими окружностями проведина третья окружность, которая касается предыдущих окружностей. Найдите длину радиуса этой окружности.

Геометрия
Радиусы концентрических окружностей соответственно равны 4 см и 8 см. Между двумя ??тими окружностями проведина третья окружность, которая касается предыдущих окружностей. Найдите длину радиуса этой окружности.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=8-4=4 см. r=2 см Ответ: 2 см
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