Радиусы концентрических окружностей соответственно равны 4 см и 8 см. Между двумя ??тими окружностями проведина третья окружность, которая касается предыдущих окружностей. Найдите длину радиуса этой окружности.

Геометрия

Радиусы концентрических окружностей соответственно равны 4 см и 8 см. Между двумя ??тими окружностями проведина третья окружность, которая касается предыдущих окружностей. Найдите длину радиуса этой окружности.

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