Доклад лягушки 2 класс

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Лягушки очень распространённые животные по всему земному шару. Они не встречаются только в Антарктиде, Австралии и Сахаре. Лягушки имеют широкое, но небольшое по размеру тело, круглые выпуклые глаза, отлично развитые конечности. Задние лапки длиннее передних. Но так ведь это и неудивительно, как она прыгает, знают все. Цветовая гамма окраса у этих земноводных в зелёных тонах. У кого-то кожица светлая, у кого-то потемнее. У некоторых видов имеется рисунок на теле. Дышат лягушки через кожу и лёгкие. С помощью длинного липкого языка, лягушка добывает себе пропитание. Питается лягушка наземными беспозвоночными животными. В её меню входят: гусеницы, жуки, пауки, летающие насекомые, многоножки и другие им подобные. Зрение у квакушки не очень хорошее, она видит только движущиеся предметы. Когда угрожает опасность, не всегда может понять, вот и становится лёгкой добычей. А врагов у неё много. Это змеи, птицы и рыбы. Человек тоже приложил руку, вкусная она оказывается. Вот только не всех их можно есть. Живут они как на суше, так и в воде.