Опиши любимого персонажа из сказки гуси лебеди на английском языке
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Опиши любимого персонажа из сказки гуси лебеди на английском языке
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Baba Yaga Ugly old woman who owns the magical objects and endowed with magical powers. In some tales like the witch, the witch. More often than not — a negative character, but sometimes acts as the assistant of the hero. Besides Russian Dating in Slovak and Czech fairy tales. Баба ЯгаУродливая старуха, владеющая волшебными предметами и наделённая магической силой. В ряде сказок уподобляется ведьме, колдунье. Чаще всего — отрицательный персонаж, но иногда выступает в качестве помощницы героя. Помимо русских встречается в словацких и чешских сказках.
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