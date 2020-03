Опиши любимого персонажа из сказки гуси лебеди на английском языке

Гость: Гость:

Baba Yaga Ugly old woman who owns the magical objects and endowed with magical powers. In some tales like the witch, the witch. More often than not — a negative character, but sometimes acts as the assistant of the hero. Besides Russian Dating in Slovak and Czech fairy tales. Баба ЯгаУродливая старуха, владеющая волшебными предметами и наделённая магической силой. В ряде сказок уподобляется ведьме, колдунье. Чаще всего — отрицательный персонаж, но иногда выступает в качестве помощницы героя. Помимо русских встречается в словацких и чешских сказках.