Радиус окружности 8м. Определите длину дуги этой окружности, соответствующей центральному углу 120 градусов.
Геометрия
Радиус окружности 8м. Определите длину дуги этой окружности, соответствующей центральному углу 120 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 60 , т к , 120 /2 - вписанный , а вписанный лежит на дуге
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