Не производя вычислений, найдите значения следующих выражений: -ab; (-a) (-b); -(-a)b; -(-a)(-b).
Математика
Не производя вычислений, найдите значения следующих выражений: -ab; (-a) (-b); -(-a)b; -(-a)(-b).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно -ab; ab; ab; -ab.
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