Два велосипедиста отправились из одного посёлка одновременно в противоположные ??аправлениях. Через 30 мин расстояние между ними было 15 км. средняя скорость одного из них 260м/мин. Узнай среднюю скорость другого велосипедиста....
Математика
Два велосипедиста отправились из одного посёлка одновременно в противоположные ??аправлениях. Через 30 мин расстояние между ними было 15 км. средняя скорость одного из них 260м/мин. Узнай среднюю скорость другого велосипедиста.(Вырази 15км в метрах.) Составь и реши обратную задачу . 4б.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 км=15000 м (1 км=1000 м) (V=S:t) 15000 м : 30 мин = 500 м/мин (скорость удаления друг от друга или сумма скоростей) 500 м/мин - 260 м/мин = 240 м/мин (скорость второго) Ответ: скорость другого велосипедиста 240 м/мин Два велосипедиста выехали из одного поселка в противоположных направлениях. Какое расстояние будет между ними через 30 минут, если скорости велосипедистов 260 м/мин и 240 м/мин соответственно. 260 м/мин+240 м/мин=500 м/мин (скорость удаления друг от друга) (S=Vt) 500 м/мин*30 мин=15000 м=15 км Ответ: через 30 минут между ними будет 15 км
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