Какая часть речи слова: по-зимнему, чудом, навстречу. СРОЧНО РЕБЯТ!!!

Русский язык
Какая часть речи слова: по-зимнему, чудом, навстречу. СРОЧНО РЕБЯТ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-зимнему(прилагательное), чудом(существительное), навстречу(местоимение)
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