Задаю вопросы по русскому: 1) можно ли сказать обеими стенами и обеими сторонами? 2)просклонять по падежам ЧЕТВЕРО МЕДВЕЖАТ 3) сделать морфологически разбор слова шесть
Русский язык
Задаю вопросы по русскому: 1) можно ли сказать обеими стенами и обеими сторонами? 2)просклонять по падежам ЧЕТВЕРО МЕДВЕЖАТ 3) сделать морфологически разбор слова шесть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Да. (Оба, Обе) Числительные. Обе - употребляются в женском, Оба - в мужском. (Обеими ногами, например) 2) И. п. четверо медвежат Р. п. четверых медвежат Д. п. четверым медвежатам В. п. четверо медвежат Т. п. четырьмя медвежатами П. п. о четырех медвежатах 3) Шесть чего? Вопрос непонятен.
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