Используя таблицу составь такой набор чтобы на 528 руб можно было купить 11 таких на??оров. ручка 8 руб. простой карандаш 3. цветной карандаш. 5. фломастер 14 ластик 2

Математика
Используя таблицу составь такой набор чтобы на 528 руб можно было купить 11 таких на??оров. ручка 8 руб. простой карандаш 3. цветной карандаш. 5. фломастер 14 ластик 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
528/11=48 на эту сумму должно быть набрано предметов если все по одному то получается на 32 р. наборов может быть несколько вариантов: Ручка-3 шт, Простой карандаш, Цветной карандаш, Фломастер, Ластик Ручка 2, Простой карандаш 2, Цветной карандаш 2, Фломастер, Ластик Ручка, Простой карандаш, Цветной карандаш, Фломастер 2, Ластик 2
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