Из двух почтовых отделений направились в один и тот же дом два почтальона расстоя??ие межде ними было 1 км какое растояние между ними было через 10 мин плииииииииииииииииз

Математика

Из двух почтовых отделений направились в один и тот же дом два почтальона расстоя??ие межде ними было 1 км какое растояние между ними было через 10 мин плииииииииииииииииз

Автор: Гость