Из двух почтовых отделений направились в один и тот же дом два почтальона расстоя??ие межде ними было 1 км какое растояние между ними было через 10 мин плииииииииииииииииз
Математика
Из двух почтовых отделений направились в один и тот же дом два почтальона расстоя??ие межде ними было 1 км какое растояние между ними было через 10 мин плииииииииииииииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000÷10=100может быть что неправильно
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