Морфологический разбор слова удержишь
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Морфологический разбор слова удержишь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У - приставка Держ-корень ишь-окончание удерж -основа
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