В каком случае сила тяжести выполняет работу,а:в:каком нет.приведите примеры
Физика
В каком случае сила тяжести выполняет работу,а:в:каком нет.приведите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила тяжести всегда направлена перпендикулярно вниз. Если движение тела совпадает с направлением силы, то есть падает вниз, то работа - положительная, если не совпадает - то работа отрицательная. Подьем по лестнице - пример отрицательной работы силы тяжести
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