В классе 42 человека девочек на 4 больше какую часть класса составляют девочки
Математика
В классе 42 человека девочек на 4 больше какую часть класса составляют девочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть мальчиков х, тогда девочек x+4 .,зная это составим уравнение: x+(x+4)=42 х+х+4=42 2х=38 х=19 ответ: девочек 19
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