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Объясните смысл понятия «ресурсы».
Обществознание
Объясните смысл понятия «ресурсы».
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ресурсы это запасы источники чего либо
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