Если A перпендикулярна B и B перпендикулярна C , то А перпендикулярна С Верно ли это ??тверждение ?
Математика
Если A перпендикулярна B и B перпендикулярна C , то А перпендикулярна С Верно ли это ??тверждение ?
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Скорее всего а будет параллельно
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