Если A перпендикулярна B и B перпендикулярна C , то А перпендикулярна С Верно ли это ??тверждение ?

Математика

Если A перпендикулярна B и B перпендикулярна C , то А перпендикулярна С Верно ли это ??тверждение ?

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