Как решить оптияечкв сила линзы 14 дптр найдите ее фокусное расстояние какая эта л??нза
Физика
Как решить оптияечкв сила линзы 14 дптр найдите ее фокусное расстояние какая эта л??нза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=14 дптр. F-? D=1/F, F=1/D, F=1/14= 0,071 м= 7,1 см. Линза собирающая, т.к. D положительно.
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