Как решить оптияечкв сила линзы 14 дптр найдите ее фокусное расстояние какая эта л??нза

Физика
Как решить оптияечкв сила линзы 14 дптр найдите ее фокусное расстояние какая эта л??нза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=14  дптр.   F-?    D=1/F, F=1/D, F=1/14= 0,071 м= 7,1  см. Линза собирающая, т.к. D положительно.
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