Помогите пожалуйста по менеджменте(((Имидж менеджера.Разработайте свою систему т??ебований,предъявляемых к имиджу современного менеджера:а)одежда и аксессуары; б)манера поведения; в)речь и манера общения; г)другие качества ???

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Помогите пожалуйста по менеджменте(((Имидж менеджера.Разработайте свою систему т??ебований,предъявляемых к имиджу современного менеджера:а)одежда и аксессуары; б)манера поведения; в)речь и манера общения; г)другие качества ???

Автор: Гость