Помогите пожалуйста по менеджменте(((Имидж менеджера.Разработайте свою систему т??ебований,предъявляемых к имиджу современного менеджера:а)одежда и аксессуары; б)манера поведения; в)речь и манера общения; г)другие качества ???

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Помогите пожалуйста по менеджменте(((Имидж менеджера.Разработайте свою систему т??ебований,предъявляемых к имиджу современного менеджера:а)одежда и аксессуары; б)манера поведения; в)речь и манера общения; г)другие качества ???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имидж: ""официально деловой"" при договорах: 1)очки "нулевка" 2)пиджак 3) каблуки 4)классические брюки(довольно симпатичные) 5)блузка(разновидных цветов) 6)длинная (черная,синия) обтягивающая юбка карандаш) 7)юбка расклешенная(черная, синяя,серая) 8)прическа гулечка(толстая) 9)конский красивый хвост(без петушков) 10)аксесуары(золотые серьги,кольцо и цепь) 11)платья брендовые по фигуре МАНЕРА ПОВЕДЕНИЯ 1)обязательная отработанная походка 2)характер лидера 3)креативность 4)умение быстро придумывать РЕЧЬ 1)красноречивость МАНЕРА ОБЩЕНИЯ 1)умение находить общий язык 2)быть талерантным в общении
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